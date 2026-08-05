Ürdün’de Kudüs konulu toplantı sonrası 14 ülke İsrail politikaları kınadı

Mehmet Şah Yılmaz
05 Ağustos 2026•Güncelleme: 05 Ağustos 2026
14 ülkenin ortak açıklamasında, Mescid-i Aksa’daki İsrail ihlalleri ile tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Açıklamada, diplomatik misyonların buraya (Kudüs'e) kurulması veya taşınması dahil her türlü tek taraflı karar reddedildi.
İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın Sur kentine bağlı Mansuri beldesine saldırı tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
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