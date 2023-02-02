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Spor

Sakaryaspor'da ilk hedef play-off hattının içinde kalmak

Sakaryaspor, 10 sezonun ardından mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de play-off hattının içinde kalmayı hedefliyor.

Emre Ayvaz   | 02.02.2023
Sakaryaspor'da ilk hedef play-off hattının içinde kalmak Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Sezonun ilk devresinde inişli çıkışlı performans sergileyen Sakarya temsilcisi, devreyi Gençlerbirliği'ni yenerek 25 puanla 10'uncu sırada tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda Göztepe, Altınordu ve Tuzlaspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ligin 22'nci haftasını 34 puanla 8'inci sırada play-off hattının 1 sıra gerisinde kapatan Sakaryaspor, pazar günü evinde konuk edeceği Ankara Keçiörengücü'nü yenerek ilk 7 iddiasını sürdürmek istiyor.

"Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Teknik Direktör Taner Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başında çıktıkları ilk maçta deplasmanda Tuzlaspor'u mağlup ettiklerini anımsattı.

Tuzlaspor maçında istekli ve arzulu oyunun olduğunu belirten Taşkın, "Oyun formatında küçük de olsa değişiklik yaptık, oyuncuların bazılarında değişiklik yaptık. Bunlar da saha içinde çok iyi reaksiyon verdi. Tuzlaspor maçında oyunun büyük bölümünü domine eden oyun ve mücadele vardı. Bu beni mutlu etti." dedi.

Taşkın, 34 puanın play-off sınırında puan durumu olduğuna değinerek, "Bizim ilk, gerçekçi hedefimiz, play-off'un içerisinde sağlam pozisyon alabilmek çünkü geriden geliyoruz ama baktığımız zaman zirveyle aramızda çok fazla açıklık yok, 7 puan farkı var. 3 puanlık sistemde bu kapanmayacak puan farkı değil. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Eğer zirveyi, ilk 2'yi yakalama pozisyonumuz olursa da sonuna kadar oyuncu grubuyla bunu kovalayacağız inşallah." diye konuştu.

"Sağlam pozisyon alacaksak hanemizde her hafta puan olmak zorunda"

"Bu sezon ilk 7 takımın play-off'a girmesi diğer takımları da sıcak tuttu." diyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Önceden ilk 6 içinde olanlar play-off oynuyordu. Herkes bu sene ciddi takım kurdu. Bu ligin birinci gerçeği mücadele, bunu unutmamamız gerekiyor. Mücadele eden ve sahada çok fazla isteyen takım o gün büyük oranda netice alıyor. Herkes herkesi yenebildiği için yukarıdaki makas çok fazla açılmıyor. Dengeler değişebiliyor. Samsunspor lige çok iyi başlamadı ama şu anda baktığınız zaman Eyüpsyor ile zirveyi paylaşıyor. Allah izin verirse biz de bu seviyede olabiliriz, olmayacak şey değil. Bu çalışmayla, inanmayla geçen bir şey. Bunu sağlamak için buradayız."

Taşkın, puan hedefi söylemenin doğru olmadığını dile getirerek, "Ama her maçta hanemde puan görmek istiyorum. İç saha dış saha fark etmez. Eğer zirve mücadelesi vereceksek, özellikle play-off'un içerisinde sağlam pozisyon alacaksak hanemizde her hafta puan olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

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