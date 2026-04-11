RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 3 maç sonra kazandı

9. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Bertuğ Yıldırım ile yaptığı verkaçın ardından kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına giren Shomurodov, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Velho'nun üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

37. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Koita'nın arka direkte bekletmeden çıkardığı şutta top üstten auta çıktı.

40. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta son çizgi yakınında Brnic'in ortasında Yusuf Sarı, ceza sahası içinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Shomurodov ile buluşturdu. Özbek oyuncu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

42. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

RAMS Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

64. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cihan Çanak, ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden ortasını yaptı. Niang'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında Kemen'in ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Velho'dan döndü. Crespo'nun ceza sahası içinde tamamlamak istediği topu çelen Portekizli file bekçisi, yine gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda RAMS Başakşehir, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Velho'yu geçmeyi başaramadı ve ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ligde 3 maç sonra kazandı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3 müsabaka sonra galibiyet elde etti.

Son 3 karşılaşmada hanesine 2 puan yazdırabilen ve gol sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne üstünlük kurarak galibiyet özlemine son verdi ve Göztepe ile sürdürdüğü beşincilik yarışında haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.

Shomurodov, gol özlemini sonlandırdı

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada turuncu-lacivertli takımın ilk 2 golüne imza atan Shomurodov, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı.

Turuncu-lacivertlilerin üçüncü ve son golünü atan Bertuğ Yıldırım ise Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.

Ömer Ali, Trabzonspor maçında cezalı

RAMS Başakşehir'de kaptan Ömer Ali Şahiner, bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Ömer Ali, turuncu-lacivertli takımın ligin 30. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, 9 maçtır kazanamıyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kötü gidişatına RAMS Başakşehir karşısında da son veremedi.

Ligdeki galibiyeti özlemi 9 maça çıkan başkent temsilcisi, son 7 karşılaşmada ise gol kaydedemedi.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol sevinci yaşayamadı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.

Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takımın söz konusu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Karşılaşma Skor Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2 Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0 Gençlerbirliği-Göztepe 0-2 Başakşehir-Gençlerbirliği 3-0

İlk dönemde farklı tablo

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Demirel'in ilk döneminde ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Karşılaşma Skor Göztepe-Gençlerbirliği 1-0 Gençlerbirliği-Başakşehir 2-1 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 Kocaelispor-Gençlerbirliği 1-0 Gençlerbirliği- F. Karagümrük 3-0

Ligde 9 maçtır galibiyet yok

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Öte yandan Başakşehir maçının devre arasında kırmızı-siyahlı taraftarlarının bir bölümü stadı terk etti.

Nuri Şahin: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk yarıdan hem oyun hem de tempo olarak çok memnunum. İkinci yarıda da aslında iyi oynadık. Yine pozisyona girdik. Farkı arttırabileceğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Üst üste 3 maç gol yememek çok değerli. Bu şekilde kazanmak çok değerli. Ligde her maçın zorluk derecesi çok yüksek. Takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılma yolunda Göztepe ile girdikleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, şu görüşleri aktardı:

"Göreve geldiğimiz dönemden itibaren bıçak sırtında geziyoruz çünkü hataya yer yok. Çok kredi tükettik. Ara sıra dalgalanmamız oldu ama bu takım bizi buraya kadar getirdi. Yarıştayız. Eminim seneye çok daha iyi olacak. Çok daha rahat edeceğimiz bir dönem olacaktır ama bu sene için kim daha fazla isterse ve doğruyu yaparsa o gidecek, yani beşinci olacak. İnşallah bizim açımızdan iyi olur. Bu, bizi beşinciliğe taşıyabilecek bir oyun. Ne yazık ki şu an elimizde değil. Sonuna kadar zorlayacağız. Umarım gülen taraf biz oluruz."

Volkan Demirel: "Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz"

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.

Demirel, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son bölümünde üst üste yedikleri gollerle işlerini çok zora soktuklarını belirten Volkan Demirel, "İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.