Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Silivrikapı Spor Köyü'nün açılışına katıldı

Törene, Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez katıldı.

Fatih Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinliklerin gösterimiyle başlayan törende açıklamada bulunan Osman Aşkın Bak, "Başkanımız Mehmet Ergün Turan çok güzel bir proje ortaya çıkardı. Gerçekten güzel bir tesis oldu. Fatih için güzel bir adım. Herkesin gelebileceği, çocuklarını getirebileceği güzel bir ortam. Bizler şanslıyız, Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok iyi bilmesi, amatör küme maçlarında oynamış olması ve onları çok iyi anlaması bizlere katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her yerinde tesisler yapıldığını vurgulayan Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bir talimat var. 'Nerede boş yer görüyorsanız oraya spor tesisi yapacaksınız' demişti. Biz de o talimatla Türkiye'nin dört bir yanında pek çok tesisi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sadece yapılan halı saha sayısı 4 bin küsür. 850 tane devam eden halı saha var. Şunu özellikle bütün ailelere söylüyoruz, çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirelim. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor tesislerine getirelim. Sporun keyfini çıkaralım. Sporun iyileştirici gücünü hep beraber yaşayalım. Spor gençlerimizin öz güvenini artırıyor. Gençler takım sporlarıyla paylaşmayı ve toplumla diyalog halinde olmayı öğreniyor."

Yeni projelerin de olduğunu aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Eski bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyoruz, onun yatırımları vardı biz de bunu devam ettiriyoruz. Burası 25 dönüm, artı 15 dönüm, civarıyla 50 dönümlük bir toplanma alanı aynı zamanda. Bir afet durumunda vatandaşların toplanabileceği de bir alan. Başkanımız burada stratejik düşündü. Heyecanlı ve coşkuluyuz. A Milli Futbol Takımı'mız 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılacak. Onlarla gurur duyuyoruz. Hep beraber destekleyeceğiz. Bu sahalardan yeni Ardalar, Kenanlar, Hakanlar çıkacak, biz buna inanıyoruz. Bu yetenekli gençleri takip edeceğiz. Hizmete devam ediyoruz. Spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Fatih, spor ilçesi olma yolunda hızla devam ediyor. Sur diplerini kötü manzaralardan kurtarıp spor tesislerine kavuşturan Ergün başkana teşekkür ediyoruz. Biz sporda güçlü Türkiye istiyoruz. Olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Bu millete başarılar, şampiyonluklar yakışır. Ömrümüz yettikçe Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz."

Okulların talep ettiği tüm malzemeleri temin ettiklerini ifade eden Vali Davut Gül ise şunları söyledi:

"Bakanımızın önderliğinde, İstanbul'un her köşesinde yavrularımızın spor yapması için uğraşıyoruz. Okul dışında spor için amatör sporlara ihtiyaç var. İşte bu tesisler, çocuklarımızın bir adım ileri gitmesinin en önemli enstrümanı olacak. Bizlere liderlik eden Cumhurbaşkanımıza, kıymetli belediye başkanımıza, bu güzelliğin farkına varan bu şenliği paylaşmaya gelen her bir Fatihli hemşerimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben 80'li yıllarda doğmuş, 90'lı yıllarda çocukluk ve ilk gençliğini geçirmiş ömrünün genel kısmını AK Parti hükümetinde yaşamış biri olarak önceki dönemle sonraki dönem arasında geceyle gündüz kadar fark olduğuna şahit olmuş biriyim. Ülkemiz her alanda olduğu gibi son 23 yıllık süreçte spor alanında önemli devrimler inşa etti. Spor yapan bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Ülkemizdeki bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Spor hayatımızın içinde mutlaka olması gereken bir başlık. Spor yapan bir kişinin bağımlılığa kapılma riskiyle karşı karşıya kalamaz. Spor yapan bir birey hayatının içinde başarılı olur. Mental olarak kuvvetli olur. Özgüvenli olur ve hayata daha pozitif bakar. Bu açıdan belediyelerimizin yaptığı spor çalışmaları, kültürel etkinlikler şehrin şekillenmesinde çok önemlidir."

Belediye Başkanı Turan ise Fatih'in bugün tarihi günlerinden birini yaşadığını vurgulayarak, "Arazi ve tesis üretmenin zor olduğu bir yerde yaşıyoruz. Geçen 6-7 yılda şunu söyleyebilirim. Bu eserlerin oluşmasında desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bu hükümet yapısı olmasaydı bu yapıların yapılması mümkün değildi. Burada bundan 7 yıl önce tek bir spor tesisi vardı. Allah'a şükür bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki İstanbul'un 39 ilçesinde şartları en zor ilçesi olmasına rağmen Fatih İstanbul'un spor ilçesidir. Gerekli araziyi üretebilirsek buralara yakın yerlerde bir spor lisesi de Fatihimize kazandırmak en büyük hayalimiz." diye konuştu.

Ali Düşmez de bir spor insanı olarak çok mutlu bir gün yaşadığını ve çok güzel bir tesisin ilçeye kazandırıldığını aktardı.

Kurdele kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bak, daha sonra çocuklarla halı sahada maç yaptı.