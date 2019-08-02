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Spor

Özel sporcu Havva Elmalı'dan altın madalya

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ercan Çakar   | 02.08.2019
Özel sporcu Havva Elmalı'dan altın madalya

İstanbul

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Havva Elmalı, şampiyonada T11 kategorisi 1500 metre yarışında 5.29'luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Milli takım antrenörü Hasan Deniz Kalaycı, üç yıl önce spora başlayan Havva Elmalı'nın azmi sayesinde kısa sürede bu başarıyı yakaladığını belirterek, "Bu madalyayı ülkemize armağan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazanmış oldu.

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