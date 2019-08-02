Euro
6.18
Dolar
5.56
BIST 100
99,679.44
Altın
1,442.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Deniz Türüç Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Deniz Türüç'ün transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 02.08.2019
Deniz Türüç Fenerbahçe yolunda

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir." denildi.

Profesyonel kariyerine Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 4 sezonda Kayserispor'da forma giydi. Deniz Türüç, Kayserispor'da görev aldığı 122 lig maçında 21 kez ağları havalandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

Deniz Türüç Fenerbahçe yolunda

Deniz Türüç Fenerbahçe yolunda

Audi Kupası'nda şampiyon Tottenham

Fenerbahçe Audi Kupası'nı 4. tamamladı

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber
Nabil Dirar özür diledi

Nabil Dirar özür diledi
'Oyuncularımızın bu seviyede ne yapabileceğini görme adına önemliydi'

'Oyuncularımızın bu seviyede ne yapabileceğini görme adına önemliydi'