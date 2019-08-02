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Spor, Futbol

Fernandes Trabzonspor'da

Trabzonspor, Portekiz'in Sporting CP takımından Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i bir yıllığına kiraladı.

Gültekin Yetgin   | 02.08.2019
Fernandes Trabzonspor'da

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Portekiz'in Sporting CP takımı oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i bir yıllığına kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Fernandes'in Trabzonspor Kulübüne geçici transferi için Sporting CP Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, Sporting CP Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 300 bin avro ödeneceği kaydedildi.

Fernandes ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı aktarılan açıklamada, anlaşmaya göre oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 540 bin avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun geçici transferi kapsamında menajerlik bedeli olarak 60 bin avro ödeneceği bilgisine yer verildi.

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