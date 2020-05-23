Osmanlıspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Ankara
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda Kovid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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