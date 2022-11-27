Modern pentatlonda planlar "engel parkuru"na yönelik yapıldı
Modern pentatlon branşında biniciliğin yerine getirilecek "engel parkuruna" ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Ankara
"Planlarımızı engel parkuruna yönelik yapmaya başladık." diyen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) kabul ettiği engel parkuru değişikliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Modern pentatlonun 110 yıllık tarihindeki en köklü değişiklik olarak nitelendirilen UIPM'nin engel parkuru kararının Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) bildirilme sürecinin başlayacağını ifade eden Çakır, "Yeni branşın IOC tarafından da kabul edilmesiyle modern pentatlon sporu 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda yüzme, eskrim, koşu, atış ve engel parkuru branşlarıyla olimpiyatlardaki yerini alacak. Bu süreye kadar UIPM engel parkuruna yönelik uluslararası yarışmaların yanı sıra yeni branşın testlerini yapmaya devam edecek." dedi.
Engel parkurunun ulusal federasyonlar açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirilebileceğini aktaran Çakır, "Yeni bir yapılanma sürecine girilmesi kaçınılmaz oldu. Biz de federasyon olarak engel parkuruna ilişkin bir istişare sürecine girdik. Öncelikle yeni disiplinin çalışma metodolojisini ve temel prensiplerini, spor bilimi uzmanları eşliğinde yapılacak analizler sonucunda gerçekleştirerek, bunun sahaya olan yansımalarını inceleyeceğiz. Yine uzmanlarımız eşliğinde engel parkuru içinde bulunan engellerin hangi kas gruplarını çalıştırdığına bakacağız. Ardından elde ettiğimiz bilimsel verileri teknik heyetimizle ve antrenörlerimizle paylaşarak izlenmesi gereken metodolojiyi ortaya koyacağız." diye konuştu.
2023'te gençler kategorisinde yer alacak
Çakır, engel parkurunun gençler kategorisinde yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki etaplar arasında yer alacağını söyledi.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı hedefleyen büyükler ve gençler kategorisindeki Türk sporcuların dışında binicilik çalışmasının artık yapılmayacağını ifade eden Çakır, "2023 yılında İstanbul ve Konya’da engel parkuru etabının da olduğu "Avrupa Gençler Şampiyonası” ve 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız." dedi.
Başkan Veli Ozan Çakır, "Kuracağımız engel parkuru platformlarıyla sporcularımızın antrenman sürecini destekleyeceğiz. Yapacağımız yarışmalara da engel parkurunu entegre etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Engel parkuruna yönelik Türkiye'de uluslararası kamp
Veli Ozan Çakır, engel parkuruna yönelik kitabın yayınlanmasının ardından Türkiye'de uluslararası sporcuların da yer aldığı bir kamp yapmayı planladıklarını dile getirdi.
Kampta Türk sporcuların yabancı sporcularla tecrübe kazanmasını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Çakır, "Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmamıza imkan sağlayacak bir yarış parkurunu da Konya'da ve İstanbul'da gerçekleştireceğimiz uluslararası yarışmalar için hazırlıyoruz." dedi.
Modern pentatlon sporunun gelecekteki altyapısına yönelik hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Çakır, şöyle devam etti:
"Engel parkuruna yönelik yapacağımız yatırımların yanı sıra, uzun vadede engel parkuru ile ilgili belediyelerle de iş birliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hali hazırda belediye sınırları içerisinde bulunan parklarda, engel parkuruna uygun çözümler getirilmesini sağlayabilirsek modern pentatlon sporunu daha geniş kitlelere yayabiliriz. Böylece her mahallede pentatlon ile temas eden potansiyel çocuklara ulaşacağımızı ve modern pentatlon sporuna yönelik farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum."
Yeni disipline yönelik hızlı şekilde hareket etmeye çalıştıklarını kaydeden Veli Ozan Çakır, "Sporcu havuzumuzu genişletmek ve sporcularımızı yeni disiplinin gerektirdiği sportif donanım ve becerilere kavuşturarak avantaj sağlamayı amaçlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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