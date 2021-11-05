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Spor

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da yarı finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında yarı finale yükseldi.

Muhammed Boztepe   | 05.11.2021
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da yarı finalde

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cem, 5 numaralı seri başı Büyük Britanyalı Liam Broady'i 7-5, 3-6, 6-1 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

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