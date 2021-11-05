Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da yarı finalde
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında yarı finale yükseldi.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cem, 5 numaralı seri başı Büyük Britanyalı Liam Broady'i 7-5, 3-6, 6-1 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.