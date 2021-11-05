Dolar
9.69
Euro
11.21
Altın
1,815.73
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 05.11.2021
Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Ankara

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 53 kiloda Zeynep, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde İtalyan rakibi Carmen Di Dio'yu yenen Zeynep, Rus rakibi Ekaterina Verbina yarı finalde mağlup olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
ABD'de binlerce istihbarat çalışanı aşı olmadıkları için işten çıkarılabilir
ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti

Benzer haberler

Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu