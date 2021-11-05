Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Ankara
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 53 kiloda Zeynep, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde İtalyan rakibi Carmen Di Dio'yu yenen Zeynep, Rus rakibi Ekaterina Verbina yarı finalde mağlup olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.