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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
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Spor

Milli tekvando takımlarını çalıştıracak isimler belli oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu, erkek milli takımına Mustafa Dolaş'ın, kadın milli takımına ise Ali Sarı'nın teknik direktörlük yapacağını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Milli tekvando takımlarını çalıştıracak isimler belli oldu

Ankara

Bahri Tanrıkulu'nun, Türk tekvandosunu 21 yıl yöneten Metin Şahin'den başkanlık koltuğunu devralması sonrası federasyon kurulları belirlendi.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan teknik kurul listelerine göre, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül'ün görevine son verildi.

Mustafa Dolaş, Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü, Ali Sarı da Tekvando Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü oldu.

Alper Kavcı, büyük milli takımlar sorumlusu olarak görevlendirilirken, olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalyası bulunan Nur Tatar ise kadın takımı teknik kurulunda yer aldı.

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