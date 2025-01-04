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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Bekir Ömer Fansa  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki maçta RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

25. dakikada Davidson'un derinlemesine pasında topla buluşan Piatek'in yerden vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer penaltı noktası civarında yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Deniz Türüç'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

32. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Yusuf Barası'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sıyrılmaya çalıştığı kaleci Deniz Eren Dönmezer, son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

83. dakikada Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında, arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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