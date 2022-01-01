Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,722.60
BTC/USDT
47,167.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya

2021 yılında uluslararası şampiyonalarda mücadele eden milli sporcular, 3 bin 785 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 01.01.2022
Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya

Ankara

Milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin sürdüğü 2021'de uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ile Uluslararası Turnuva'ya katılan ay-yıldızlılar, 1156 altın, 1141 gümüş ve 1488 madalya elde etti.

Tokyo'da tarihi başarı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan Tokyo 2020, Türkiye'nin en fazla madalya sayısına ulaştığı olimpiyatlar oldu.

Milli okçu Mete Gazoz ve milli boksör Busenaz Sürmeli, olimpiyat şampiyonu olarak Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.

Türkiye, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla bir ilke daha imza attı. Milliler, tarihinin en fazla madalya topladığı paralimpik oyunlarını geçirdi.

En fazla madalya kick boksçulardan

Türkiye'nin 2021 madalya tablosunda Kick Boks Federasyonu, 799 madalyayla ilk sırayı aldı.

Kick boksçuları, 478 madalyayla Tekvando Milli Takımı, 317 madalyayla Güreş Milli Takımı, 300 madalyayla Atletizm Milli Takımı takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Omicron rehaveti' uyarısı
Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz

Benzer haberler

Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya

Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya

Teknoloji dünyası 2021'i yeniliklerle geride bıraktı

Tanınmış simalar 2021'de adliye koridorlarını aşındırdı

Bakan Pakdemirli: Tarım ve hayvancılıkta bol ve bereketli bir yıl bizi bekliyor

Bakan Pakdemirli: Tarım ve hayvancılıkta bol ve bereketli bir yıl bizi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi
Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı

Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı