Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti
Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 28, 2022