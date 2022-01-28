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Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti

Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti.

Harun Kutbe   | 28.01.2022
Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.

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