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Dakar Rallisi'nde heyecan Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde heyecan yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan   | 01.01.2022
Dakar Rallisi'nde heyecan Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak

İstanbul

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste üçüncü kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 44. kez düzenlenen ralli, Ha'il şehrindeki ilk etapla başlayacak ve Cidde'de 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek 12. etapla sona erecek.

Son olarak sürücüler klasmanında Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides'in kazandığı rallide katılımcılar, 4 bin kilometreden fazla yol katedecek.

Yarışlarda bugüne kadar 31 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.

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Dakar Rallisi'nde heyecan Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak