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Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
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Spor

Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu

Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını sürdüren milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da katıldığı yarışta ikinciliği elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 25.06.2021
Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Dilara Uralp, Barselona'da düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Dilara, 49 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda genel sıralamada ise 18. sırada yer aldı.​​​​​​​

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