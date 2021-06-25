Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu
Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını sürdüren milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da katıldığı yarışta ikinciliği elde etti.
Ankara
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Dilara Uralp, Barselona'da düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde ikinci oldu.
Dilara, 49 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda genel sıralamada ise 18. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.