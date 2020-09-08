Euro
8.84
Dolar
7.48
BIST 100
1,096.38
Altın
1,925.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı’nın açılışında konuşuyor
logo
Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi

Bahattin Sofuoğlu, ikinci sırada tamamladığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, zirvenin sahibi oldu.

Fatih Çakmak   | 08.09.2020
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi

Ankara

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci sırada tamamladığı dördüncü etap ilk yarışını kazanan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, birinciliğe yükseldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı birinci sırada bitiren İspanyol Victor Rodriguez Nunez'in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Yarışta Kawasaki motosikletin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle Yamaha takımının yaptığı itiraz sonrası, 2R Yarış Takımı'nın aldığı sonuçlar iptal edildi. İspanyol Nunez, 31. sıradan başladığı yarışı 1. sırada bitirmişti.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Nunez'in diskalifiye edilmesi sonucu yarışta birinci ilan edilirken, pilotlar klasmanında da 98 puanla 3. sıraya çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitim konusunda teknik hazırlıklarımız var
'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 35 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bini geçti

Benzer haberler

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak