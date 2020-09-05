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Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak

Milli motosikletçi Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı oldu.

Fatih Çakmak   | 05.09.2020
Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak

Ankara

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı oldu.

Yarış, bugün TSİ 17.30'da start alacak.

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