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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi.

Berad Büyük   | 05.09.2020
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu

İstanbul

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın üçüncü ayağında geçen hafta yine İspanya'da yaşadığı kazalardan dolayı yarışı bitiremeyen Bahattin Sofuoğlu, MotorLand Aragon Pisti'nde 9 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleye pole pozisyonundan başladı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, yarışı 2. sırada tamamladı.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, ikinci yarışta yarın 16.15'te piste çıkacak.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, aynı pistte çıktığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışında düştü ve yarışı tamamlayamadı.

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