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Spor

Milli halterciler, Katar'da podyuma çıkacak

Milli halterciler, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Grand Prix'sinde mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Milli halterciler, Katar'da podyuma çıkacak

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'daki organizasyonda milli sporcular podyuma yarın çıkmaya başlayacak.

2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 71 kiloda Nuray Güngör, 81 kiloda Dilara Narin, +87 kiloda Tuana Süren; erkeklerde 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç temsil edecek.

Grand prix organizasyonu, 14 Aralık'ta sona erecek.

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