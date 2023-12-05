Milli halterciler, Katar'da podyuma çıkacak
Milli halterciler, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'daki organizasyonda milli sporcular podyuma yarın çıkmaya başlayacak.
2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 71 kiloda Nuray Güngör, 81 kiloda Dilara Narin, +87 kiloda Tuana Süren; erkeklerde 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç temsil edecek.
Grand prix organizasyonu, 14 Aralık'ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.