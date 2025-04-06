Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yarın başlayacak organizasyonda 30 güreşçi Türkiye'yi temsil edecek. Milli güreşçilerden Yasemin Adar Yiğit 8'inci, Feyzullah Aktürk ise 4'üncü Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.
Ankara
2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Slovakya'da başlayacak.
Başkent Bratislava'da 7-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak serbest stilde madalyalar sahiplerini bulacak. Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo müsabakaları yapılacak.
Türkiye'yi 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Cabbar Duyum, 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Okan Tahtacı, 97 kiloda ise Resul Güne temsil edecek.
Yasemin 8. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
Ay-yıldızlı kadroda yer alan güreşçiler arasında en fazla Yasemin Adar Yiğit'in Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
Türk kadın güreşinin öncüsü Yasemin, kariyerinde Avrupa şampiyonalarında 7 kez kürsünün zirvesinde yer alma başarısı gösterdi.
Kadroda öne çıkan isimler arasında son 3 Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk de yer alıyor.
Dünya Güreş Birliği tarafından geçen yıl kadınlarda en iyi güreşçi seçilen dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu da Slovakya'da mindere gelecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse, ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
Taha Akgül şampiyonayı bu kez tribünden takip edecek
Sporculuk kariyeri başarılarla dolu Taha Akgül, 11 altın madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'na bu kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak gidecek.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandığı karşılaşmanın ardından ayakkabılarını minderde çıkararak sporculuk hayatını noktalayan Akgül, federasyonun 5. olağan ve mali genel kurulunda başkanlığa seçildi.
Olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya alan Akgül, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak ulaşılması zor bir başarı elde etti.
Milliler, geçen yıl 17 madalya kazandı
Milli güreşçiler, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya aldı.
Ay-yıldızlılar üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'ndan 17 madalyayla kazanırken, "madalya renkleri" dikkate alındığında en başarılı organizasyonunu geçirdi.
Türkiye, takım halinde serbest stil ve grekoromende şampiyon, kadınlarda ise ikinci oldu.
Milli takım kadrosu
2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Muhammet Karavuş
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Cabbar Duyum
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Feyzullah Aktürk
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
72 kilo: Nesrin Baş
76 kilo: Yasemin Adar Yiğit
Grekoromen:
55 kilo: Emre Mutlu
60 kilo: Ekrem Öztürk
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Mehmet Mustafa Şahin
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Muhittin Sarıçiçek
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Hamza BakırAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.