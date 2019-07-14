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Spor

Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, erkekler 125 kilo finalinde ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 yenerek altın madalya kazandı

Emre Doğan   | 14.07.2019
Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

İstanbul

47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Taha Akgül, ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, altın madalya maçında Gwiazdowski ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada rakibine 5-1 üstünlük kuran Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

İki bronz madalya

Organizasyonda yapılan üçüncü gün müsabakalarında milli sporcular Cengizhan Erdoğan ile Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı.

Cengizhan Erdoğan, serbest stil 65 kilo müsabakasında Hindistanlı Sonba Tanaji Gongane karşısında sayı tuşuyla 10-0 galip gelerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İki milli sporcunun karşı karşıya geldiği serbest stil 79 kilo müsabakasında ise Muhammet Nuri Kotanoğlu, Abdülkadir Özmen'i 5-2 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Fatih Çakıroğlu ise üçüncülük karşılaşmasına çıkmadı. Milli sporcunun maça çıkmaması üzerine bronz madalyayı Hindistanlı Sumit Malik aldı.

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