Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
S-400 füze savunma sistemi malzemelerini taşıyan uçak Mürted Hava Meydanı'na indi
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi ABD'de 3'üncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 9. ayağının ilk yarışında 3'üncü oldu.

Doga Kirmizioglu   | 14.07.2019
Milli motosikletçi ABD'de 3'üncü oldu

Ankara

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 3 bin 610 metrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı sona erdi. 

Turkish Puccetti sürücüsü milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 7. cepten başladığı yarışı 3. sırada tamamladı.

Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea'nin kazandığı yarışta, ARUBA-Ducati ekibinden Büyük Britanyalı Chaz Davies ise ikinciliği elde etti.

Dokuzuncu ayağın ikinci yarışı, TSİ 00.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Milli motosikletçi ABD'de 3'üncü oldu

Milli motosikletçi ABD'de 3'üncü oldu

Milli motosikletçiler ABD ve İspanya'da yarışacak

Bakan Kasapoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nu kabul etti

Milli motosikletçiler Avrupa'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Avrupa'da piste çıkacak