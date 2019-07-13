Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Necati Er, üç adım atlamada büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale yükseldi.
İstanbul
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İsveç'in Gavle şehrindeki şampiyonada Necati Er'in 17,05 metrelik atlayışla büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale kaldığı belirtildi.
Necati Er'in Türkiye atletizm tarihinde 17 metrelik üç adım atlayışı gerçekleştiren ilk atlet olduğu bildirilen açıklamada, milli sporcunun Avrupa'da bu sezon 17 metrenin üzerinde atlayış yapan dördüncü isim olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.