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Spor

Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Necati Er, üç adım atlamada büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 13.07.2019
Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde

İstanbul

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İsveç'in Gavle şehrindeki şampiyonada Necati Er'in 17,05 metrelik atlayışla büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale kaldığı belirtildi.

Necati Er'in Türkiye atletizm tarihinde 17 metrelik üç adım atlayışı gerçekleştiren ilk atlet olduğu bildirilen açıklamada, milli sporcunun Avrupa'da bu sezon 17 metrenin üzerinde atlayış yapan dördüncü isim olduğu kaydedildi.

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