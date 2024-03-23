Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bronz madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Enver Yıldırım, ana tablo maçlarında rakiplerini eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde ev sahibi ülkeden Andras Szatmari'ye 15-7 yenilerek final şansını kaçıran milli sporcu, bronz madalya elde etti.
🇹🇷Sporcumuz Enver Yıldırım, Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak, büyüklerde ilk Avrupa derecesini elde etti ve Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.🤺🥉👏— 🇹🇷Türkiye Eskrim Federasyonu🇹🇷 (@TurkiyeEskrimF) June 17, 2023
🪄Tebrik ediyoruz...🙏
📌Bulgaristan- Filibe/ Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası
📆17.06.2023 pic.twitter.com/9tJrYa4y3x
Bu madalya, Türkiye'nin büyükler kategorisinde Dünya Kupası'ndaki ilk madalyası oldu.
Diğer milli sporculardan Furkan Yaman organizasyonu 57'nci, Muhammed Furkan Kalender ise 61'inci sırada bitirdi.
Dünya Kupası, yarın oynanacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.