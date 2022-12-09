Milli eskrimciler, Sırbistan ve Fransa'da mücadele etti
Milli eskrimciler, flöre kategorisinde Sırbistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Kupası'nda ve Fransa'da gerçekleşen Kılıç Grand Prix'sinde mücadele etti.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sona eren Dünya Kupası'nda kadınlarda İrem Karamete Baldini 72'nci, Almıla Birçe Durukan 141'inci, Lal Ertün 174'üncü, Melike Taşdelen 180'inci, Firuze Ayşen Güneş 186'ncı ve Nazlı Ceren Alioğlu 192'nci oldu.
Fransa'nın Orleans kentinde süren Kılıç Grand Prix'sinde ise erkeklerde Enver Yıldırım 76'ncı, Kerem Çağlayan 81'inci, kadınlarda Nisanur Erbil 86'ncı, Iryna Shchukla 126'ncı, Adem Doruk Küpeli 140'ıncı, Pınar Miray Şişik 167'nci, Furkan Yaman 180'inci ve Ahmet Turgut Taflan da 199'uncu olarak organizasyona veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.