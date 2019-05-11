Milli atletler finalde
Japonya'da düzenlenen IAAF Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, erkekler 4x100 metrede finale adını yazdırdı.
Ankara
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metrede finale kaldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen şampiyonada, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, İzzet Safer ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, erkekler 4x100 metre elemelerinde yarıştı.
Milli sporcular, 38.47'lik derecesiyle genel klasmanı 6'ncı, serisini ise 3'üncü sırada tamamlayarak finale kalma başarısı gösterdi. 4x100 metre finali, yarın koşulacak.
Ay-yıldızlı ekip, ayrıca bu sonuçla eylül ayında Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.