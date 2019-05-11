'Galatasaray'ı kimse siyasetin çıkmaz labirentlerine sokmasın'
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Galatasaray bir bağlamda siyaset üstüdür. Siyasetin dışındadır." dedi.
Rize
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ifadeler kullanan üye Hayri Kozak'ın açıklamalarına ilişkin, "Galatasaray'ı kimse siyasetin çıkmaz labirentlerine sokmasın." dedi.
Cengiz, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesi stat önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın önemli bir şampiyonluk yarışı verdiğini belirtti.
Hayri Kozak'ın divan kurulu toplantısındaki siyasi içerikli açıklamalarıyla ilgili Mustafa Cengiz, "Tepkilerin bilincindeyiz. Açık isim vererek söylüyorum. Ekrem İmamoğlu da Binali Yıldırım da bizimdir. Bizim bütün siyasetimiz Galatasaray'dır. Yolumuz Galatasaray'dır, tarikatımız Galatasaray'dır. Bu bağlamda ilahiler de İzmir Marşı da mehter de semah da bizim. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin diğer spor kulüpleri gibi ülkenin çimentosuyuz, harcıyız. Biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kültürden geliyoruz. Galatasaray olarak Cumhuriyet ilkelerine bağlıyız." diye konuştu.
Kişilerin değişik siyasi görüşleri olabileceğini aktaran Cengiz, "Biz, tümüne sahip çıkarız ama hiçbirinin ifade yeri Galatasaray'ın resmi kürsüleri değildir. Bu bağlamda o arkadaşımız kendi kişisel görüşlerini beyan etmiştir. Asla ve asla Galatasaray'ın görüşünü, yürüyüşünü bağlamaz. Galatasaray bir bağlamda siyaset üstüdür. Siyasetin dışındadır. Lütfen, istirham ediyorum, Galatasaray'ı kimse siyasetin çıkmaz labirentlerine sokmasın. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray kürsüsünün, diğer spor kulüplerininki gibi ağır olduğunu ve çok dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim görevimiz birleştirmek. Ayrıştırmak ve ötekileştirmek değil. Herkese saygı duyuyorum. Üyelerden konuşurken çok dikkatli olmalarını, toplumu ve Galatasaray'ı ayrıştırıcı, birbirine düşürücü sözlerden imtina etmelerini şiddetle rica ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Cengiz, Hayri Kozak'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.