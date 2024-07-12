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Spor

Milli atıcıların Ankara'daki "Paris 2024" kampı başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli atıcılar, Ankara'da kampa girdi.

Muhammed Boztepe  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Milli atıcıların Ankara'daki "Paris 2024" kampı başladı

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, havalı ve ateşli silahlar disiplininde milli sporculardan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'e hazırlık için Ankara'daki Eryaman TOHM'da antrenmanlarına başladı.

21 Temmuz'a kadar sürecek kamp sonrası İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesislerinde toplanacak milli atıcılar, 23 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek.

Milli atıcılar daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de 15 gün kamp yapmışlardı.

Trap disiplininde olimpiyat kotası sahibi Oğuzhan Tüzün ve Rümeysa Pelin Kaya, olimpiyat öncesi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki grand prix organizasyonunda yarışacak. Millilerin müsabakaları, yarın başlayacak.

Olimpiyat kotasını alan skeet sporcusu Sena Can ise antrenörü nezaretinde Konya'da antrenmanlarını sürdürüyor.

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