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Dünya

Eyfel Kulesi'nin çevresinde araçların yasaklanması gündemde

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Eyfel Kulesi'nin etrafında araçların yer almamasını istediğini belirtti.

Ekip, Esra Taşkın  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Eyfel Kulesi'nin çevresinde araçların yasaklanması gündemde

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Hidalgo, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için uygulanması planlanan ancak Paris Emniyet Müdürlüğünce reddedilen Eyfel Kulesi'nin çevresini yayalaştırma projesini, olimpiyatlardan sonra uygulama yönündeki kararlılığını dile getirdi.

Hidalgo, "Olimpiyatlardan sonra Trocadero (meydanı) ağaçlandırılacak, Pont d'Iena Köprüsü yayalaştırılacak ve Champs de Mars'a kadar olan alan yeniden ağaçlandırılacak. Böylece Paris'in merkezinde büyük bir park oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatların ardından Paris Emniyet Müdürlüğünden bu projeyi yeniden değerlendirmesini isteyeceğini bildiren Hidalgo, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Eyfel Kulesi'nin önüne araçlar geri gelmeyecek." açıklamasında bulundu.

Şubat 2022'de Paris Belediye Meclisinde kabul edilen uygulama, eski Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement tarafından "trafiğin engelleneceği ve gecikmelere neden olacağı" gerekçesiyle reddedilmişti.

Iena Köprüsü, Trocadero Meydanı'nı Eyfel Kulesi'ne bağlıyor. Champs de Mars, Eyfel Kulesi'nin karşısında bulunan büyük yeşil alanı oluşturuyor.

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