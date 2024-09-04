Paris'te para atletizmde milli sporcu Oğuz Akbulut finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 400 metre T12 sınıfında milli atlet Oğuz Akbulut, finale çıktı.
Paris
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 400 metre T12 sınıfında eleme yarışları yapıldı.
Milli sporcu, serisinde 50.04'lük derecesiyle ikinci, genel sıralamada ise dördüncü olarak final bileti aldı.
Oğuz Akbulut'un final müsabakası yarın TSİ 11.08'de koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.