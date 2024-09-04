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Spor, Paris 2024

Paris'te para atletizmde milli sporcu Oğuz Akbulut finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 400 metre T12 sınıfında milli atlet Oğuz Akbulut, finale çıktı.

Erkan Tiryaki  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Paris'te para atletizmde milli sporcu Oğuz Akbulut finale yükseldi

Paris

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 400 metre T12 sınıfında eleme yarışları yapıldı.

Milli sporcu, serisinde 50.04'lük derecesiyle ikinci, genel sıralamada ise dördüncü olarak final bileti aldı.

Oğuz Akbulut'un final müsabakası yarın TSİ 11.08'de koşulacak.

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