Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,509.20
BTC/USDT
48,127.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, saatte 40 kilometre hızla esen keşişlemede sörf yaptı.

Sabri Kesen  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede dalgalar arasında 40 kilometre hızla esen keşişlemede, kanat, rüzgar ve uçurtma sörfü yapan adrenalin tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle takip edip, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı
Bakan Uraloğlu: Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye ulaştıracağız
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı

Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet