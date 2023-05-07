Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. DRON - AK Parti’nin “Büyük İstanbul Mitingi” için yollardaki yoğunluk Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yenibosna Üst Geçidi’nden yayındayız.
logo
Spor

Maratonİzmir tamamlandı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Maratonİzmir Avek Otomotiv'i kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare, erkeklerde Kenya'dan Benard Kipkorir Ngeno birinci sırada tamamladı.

Ali Korkmaz  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Maratonİzmir tamamlandı

İzmir

Bu sene dördüncüsü koşulan maratonun startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman birlikte verdi.

Maratonda kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare 2.32.43 ile ilk sırada yer alırken, Amare'yi 2.32.49'luk derecesiyle Etiyopyalı Kebebush Yisma ve 2.35.08 ile Kenyalı Emmah Cheruto Ndiwa takip etti.

Erkeklerde Kenya'dan Benard Kipkorir Ngeno 2.10.25'lik derecesiyle birinciliğe ulaşırken, 2.12.38 ile aynı ülkeden Hammington Kimaiyo ikinci, Kenneteh Kiprop Omulo ise üçüncü sırayı aldı.

Türk atletler arasında en iyi dereceyi Polat Arıkan 2.17.37 ile elde etti. Koşuyu yedinci sırada tamamlayan Polat Arıkan'ı Yusuf Önal, Serkan Kaya ve Mustafa Es takip etti. Kadınlarda Svetlana Kaya 3.05.15 ile en iyi dereceyi yakalayıp 10. olurken, bu sporcuyu Selma Altundiş, Elif Gül Erdemir ve Svetlana Zakhvataeva izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bir süre yer aldığı 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'nda kadınlarda ilk 3 sıra Dilan Atak, Fatma Arık ve İpek Öztosun'dan oluşurken, erkeklerde ise Bahattin Üney, Emin Berke Murathan ve Mestan Turhan ilk 3 sırayı elde etti.

Bu arada, Maratonİzmir Avek Otomotiv'de koşuculara verilen pet şişeler geri dönüşüm için atık kutularında toplandı, tüm malzemelerin geri dönüştürülebilir olması sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başlandı

Benzer haberler

Maratonİzmir tamamlandı

Maratonİzmir tamamlandı

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı

"Maratonİzmir" 7 Mayıs Pazar günü koşulacak

Genç milli sürat patenciler uluslararası başarı için ter döküyor

Genç milli sürat patenciler uluslararası başarı için ter döküyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet