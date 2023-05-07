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Spor, Futbol

Ümraniyespor evinde rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Ümraniyespor evinde rahat kazandı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

İstanbul

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Maçın 7. dakikasında, Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sekidika'nın ön direğe yerden gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

18. dakikada ev sahibi takım ikinci gol şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sekidika, ceza sahasına hareketlenen Kayode'ye pasını attı. Ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'den döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın sağ kanattan kullandığı kornerde, hakem Burak Şeker, Murat Paluli'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayır, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

34. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin altıpas önüne yaptığı ortada Gradel kafayı vurdu, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.

45+4. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Ümraniyespor ceza sahasında Yatabare ve Glumac arasında yaşanan gerilim sonrasında hakem Burak Şeker, Yatabare'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen Burak Şeker, sarı kartı iptal edip Yatabare'ye kırmızı kart çıkardı.

Ümraniyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

59. dakikada Sivasspor etkili geldi. Erdoğan'ın sağ kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Caicedo topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Glumac topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

69. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan'ın arka direğe yaptığı ortada kaleci Orkun, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Gradel vurdu, Glumac topu kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

76. dakikada Ümraniyespor 3. golünü buldu. Oğuz Gürbulak'ın sağ kanattan altıpas önüne sert gönderdiği topa Kayode vurdu, kaleci Muammer'den sekip yükseklik kazanan topu Umut Nayır şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.

90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Umut Nayır'ın topuk pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

Mücadeleyi Ümraniyespor 4-1 kazandı.

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