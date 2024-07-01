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Spor

Kırkpınar'da pehlivanlar 2 ton zeytinyağı ile yağlanacak

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

Gökhan Zobar  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Kırkpınar'da pehlivanlar 2 ton zeytinyağı ile yağlanacak

Edirne

Asırlık organizasyonun 663'üncüsü, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kırkpınar'da çayırda güreşecek pehlivanlar için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

Trakya Birlik tarafından sağlanan ve Sarayiçi'ne ulaştırılan yağlar, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.

Er Meydanı'nda 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle sona erecek.

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