Kırkpınar'da pehlivanlar 2 ton zeytinyağı ile yağlanacak
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.
Edirne
Asırlık organizasyonun 663'üncüsü, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kırkpınar'da çayırda güreşecek pehlivanlar için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.
Trakya Birlik tarafından sağlanan ve Sarayiçi'ne ulaştırılan yağlar, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.
Er Meydanı'nda 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.