Zeytin üreticisinin yüzü gülüyor

Kilis'te geçen yıl 20 bin ton civarında olan zeytin rekoltesinin bu yıl 50 bin tona ulaşması üreticisini mutlu etti.

Aroması, kendine has tadı ve insan sağlığına olan faydaları dolayısıyla mutfakların vazgeçilmezi zeytinin hasadı Kilis'te tamamlandı. Yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretiminin yapıldığı kentte rekoltenin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltede ciddi düşüşler yaşansa da Kilisli çiftçiler, zeytin üretiminden vazgeçmedi.

Kentin geleneksel ürünü haline gelen ve Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden olan Kilis zeytinyağı, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 20 bin ton civarında olan rekoltenin bu yıl 50 bin tona ulaştığını söyledi.

Rekoltenin yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Polat, "Yağışların bol olması dolayısıyla rekolte beklenenden fazla oldu." dedi.

Polat, geçen yıllarda yaşanan kuraklığın zeytin yağındaki asit oranının artmasına neden olduğunu dile getirerek, tüm olumsuzluklara rağmen doğru işçilik ve işlemeyle normalden kaliteli zeytinyağı üretebilmeyi başardıklarını ifade etti.

Kilis'in zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Polat, "Bir elin nesi var beş elin sesi var. Birlik sayesinde Kilis'in zeytinyağı dünyaya ihraç ediliyor. Şu anda 10 ton Katar için dolum yapıyorum. Yaklaşık bir ton Bulgaristan'a sattık, 15 ton Bosna Hersek ile bir anlaşma yaptık." diye konuştu.

12 bin ton zeytinyağı üretildi

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de kent genelinde bu yıl 50 bin ton zeytin üretimi yapıldığına kaydetti.

Üretimi yapılan 50 bin ton zeytinin 5 bin tonunun sofralık kalan kısmının ise yağlık olarak değerlendirildiğini vurgulayan Özdemir, elde edilen 12 bin ton zeytinyağının 2 bin tonunun asit oranı yüksek olduğu için sabun yapımında kullanılacağını söyledi.

Zeytin üreticisi Duran Polat da rekoltedeki artışın yöre çiftçisini sevindirdiğini ifade etti.

Yağışların bol olması dolayısıyla bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini anlatan Polat, "750 kök ağacım var geçen yıl sadece 350 kilo zeytin toplayabildim ancak bu yıl yaptığımız hasat 10 tonu buldu. İnşallah gelecek yıl da yağışlar böyle devam eder ve aynı şekilde hasat elde ederiz." şeklinde konuştu.

"Bilimsel çalışmalarımız devam ediyor"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da dünyanın farklı iklimlerde değişik zeytin çeşitleri yetiştirildiğini, elde edilen ürünlerin ise zeytinyağı başta olmak üzere birçok alanda değerlendirildiğini söyledi.

Zeytinyağının yükselen bir değer olduğunu ve dünyadaki en kıymetli gıda ürünleri arasında yerini aldığını aktaran Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenme ve yaşam için gıda olarak kullanımının yanında ilaç ve kozmetik sanayisinde de zeytinyağlı ürünlere giderek ilgi artıyor. Önümüzdeki süreçte de bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 10 bin yıldır Kilis ve çevresinde ortaya çıkmış olan özellikle 'Kilis yağlık zeytin' çeşidinin diğer çeşitlerine göre daha da ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Bu konuda üniversite olarak sadece zeytinyağının değeri açısından değil, yaprağından ve diğer kısımlarından hatta çekirdeğinden yeni ürünler üretmek üzere bilimsel çalışmalarımız devam ediyor.