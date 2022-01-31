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Spor

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Muhittin Sandıkçı   | 31.01.2022
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor Fotoğraf: Ayder Heliski/AA

Rize

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli alanlarda kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski faaliyeti, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bu yıl Kovid-19 salgınının ardından sporcu sayısının artmasıyla gelecek yıl Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin İkizdere ilçesinde de istasyon kurulması hedefleniyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta başlayan faaliyetin ilk haftasına 16, ikinci haftasına 22 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

Kaçkar Dağları, faaliyetinin üçüncü haftasında ABD, Fransa, İtalya ve Türkiye'den 22 kişilik sporcuyu misafir ediyor.

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Sporcular, zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu.

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