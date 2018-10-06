IOC'den Eczacıbaşı Spor Kulübüne ödül

ANKARA

Kadınları, spor yapmaları için cesaretlendirme ve katılımlarını artırma konusunda katkıda bulunan isimlere, 2000 yılından bu yana dağıtılan IOC Kadın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, bir dünya, 5 de kıta ödülünün verildiği tören, 3. Gençlik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlendi.

2018 IOC Kadın ve Spor Dünya Ödülü'ne, "Türkiye'de kadınların spora katılımı konusunda öncülük ettiği" belirtilen Eczacıbaşı Spor Kulübü layık görüldü.

Afrika kıtası ödülünü, Kenya'dan Rachel Muthoga, Amerika kıtası ödülünü, Kanada'dan Chandra Crawford, Asya kıtası ödülünü, Ürdün'den Samar Nassar, Avrupa kıtası ödülünü, Litvanya'dan Daina Gudzineviciute, Okyanusya kıtası ödülünü ise Avustralya'dan Lauren Jackson aldı.

"Onur duyduk"

Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kulübün Levent'teki ofisinde basın mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Eczacıbaşı, yaptığı açıklamada, kadın voleybolunda dünyanın öncü kulüplerinden olmaları, binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunmaları ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle bu ödülü kazandıklarını söyledi.

IOC tarafından 18 yıldır verilen ödülü ilk kez Türkiye'den bir adayın kazandığını belirten Eczacıbaşı, törende Olimpiyat Komitesi ekibi tarafından çok büyük bir saygı gördüklerini dile getirdi.

Tüm Türk kulüpleri için çok güzel bir ödül kazandıklarını aktaran Eczacıbaşı, "Çok onur duyduk. Bu, bütün spor kulüpleri için çok güzel bir ödül. Podyumda bir tek erkek olarak ben vardım, bu da bana ayrıca bir onur verdi. Hakikaten çok güzel projeler vardı. Bunların arasından sıyrılıp birinci olduk." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer