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Spor, Futbol

Dünyanın en geniş katılımlı on-line olimpik antrenmanı yapıldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyat şampiyonu sporcuların da katılımıyla dünyanın en geniş katılımlı on-line antrenmanını düzenledi.

Abdulkadir Karakaya   | 25.06.2020
Dünyanın en geniş katılımlı on-line olimpik antrenmanı yapıldı

Ankara

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC), yapılan açıklamada, "Olimpik Gün" olarak kutlanan 23 Haziran'da sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin rakamlar paylaşıldı.

Aralarında olimpiyat şampiyonlarının da olduğu 47 farklı branştan 141 sporcunun katıldığı on-line antrenmanın, sosyal medyada 14,5 milyon etkileşim aldığı belirtildi.

Sporcuların canlı yayında özel antrenman tekniklerini de paylaştığı organizasyonun bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı on-line antrenman olduğu kaydedildi.

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