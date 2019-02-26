Hatay'da Galatasaray heyecanı

Hataylılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak Hatayspor'un tur atlayarak adını yarı finale yazdırmasını istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla adını çeyrek finale yazdıran Hatayspor'un başarısı, Passolig kart satışlarına da yansıdı.

Yaklaşık bir ay önce 5 bin civarında olan bordo-beyazlı kulübün logosunu taşıyan Passolig kartlı taraftar sayısı, 15 bine yaklaştı.

Galatasaray ile yapılacak karşılaşmanın heyecanını yaşayan Hataylılar, dün satışa çıkan biletleri de kısa sürede tüketti.

Hatay'da esnaf olan Mehmet Deviren, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana Hatayspor'u çok sevdiğini ve her zaman desteklediğini söyledi.

Kentte takımlarının Galatasaray ile yapacağı maçtan dolayı çok heyecanlı olduklarını aktaran Deviren, "Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olmasından dolayı Passolig kart sayısı 15 bine yaklaştı. Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olması bize büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattı." diye konuştu.

Deviren, takımlarının turu atlayarak Ziraat Türkiye Kupası'nı almasını temenni etti.

Berber Cuma Karaahmetli de Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olmasından dolayı şehirde ayrı bir hava estiğini dile getirdi.

Karaahmetli, yarın oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçının karnaval havasında geçmesini dileyerek, galibiyet elde etmek istediklerini söyledi.

31 Asi Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Songül Taşdelen ise takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği başarılar ve taraftarlarına yaşattığı mutluluklar için kulüp yönetimine, teknik heyete ve sporculara teşekkür etti.

Taşdelen, taraftarlar olarak yarın takımlarını sonuna kadar destekleyeceklerini belirtti.

Öte yandan, Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, dün satışa sunulan Galatasaray maçı biletlerinin kısa süre içinde tükendiği belirterek, taraftarların gösterdiği ilgiye teşekkür edildi.

Karşılaşma, yarın Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak.