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Spor, Futbol

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Erkan Tiryaki  | 26.02.2019
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle ev sahibi kulübün PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor'un da Göztepe deplasmanında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan ötürü PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Akhisarspor ile Kasımpaşalı futbolcu Strahil Popov'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.


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