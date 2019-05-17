Güldeniz Önal, Galatasaray'da
Sarı-kırmızılı voleybol takımı, eski oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Istanbul
Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı, eski oyuncusu Güldeniz Önal'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tecrübeli smaçör için Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine takım menajeri Nihan Güneyligil'in de katıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.