Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.06
BIST 100
87,244.50
Altın
1,285.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Spor

Güldeniz Önal, Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı voleybol takımı, eski oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süha Gür   | 17.05.2019
Güldeniz Önal, Galatasaray'da

Istanbul

Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı, eski oyuncusu Güldeniz Önal'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli smaçör için Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine takım menajeri Nihan Güneyligil'in de katıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

'Medipol Başakşehir maçı için sabırsızlanıyorum'

'Medipol Başakşehir maçı için sabırsızlanıyorum'

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 19. yıl dönümü

Terim ile Avcı 5. kez karşı karşıya

Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer almak

Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer almak
Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı
Şampiyonluk, Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Şampiyonluk, Galatasaray'ın kasasını dolduracak