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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurul tarihi belirlendi

Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.

Emrah Gökmen   | 17.05.2019
Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurul tarihi belirlendi

Malatya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.

Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısının 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

Duyuruda, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 9 Haziran Pazar günü saat 10.0'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda tekrarlanacağı ifade edildi.

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