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Spor

Genç milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Genç milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Blois kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Finalde Güney Koreli rakibi Yeongyun Jo'yu 35-28 yenen Seymen Özbaş, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

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