45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 5 tur geride kaldı
Macaristan'da düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milliler, birinci turda açık kategoride Porto Riko, kadınlarda da Honduras'ı 4-0 mağlup ederek olimpiyata iyi bir başlangıç yaptı.
Milli takım, ikinci turda ise açık kategoride Faroe Adaları, kadınlarda Bosna Hersek ile karşılaştı. Açık kategorideki maçtan 3-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, kadınlar kategorisinde rakibini 3,5-0,5 puanla mağlup etmeyi başardı.
Milli takımlar üçüncü turun açık kategorisinde Slovakya, kadınlar kategorisinde ise İran'la karşılaştı. Açık kategoride maç 2-2 berabere tamamlandı. Kadınlar kategorisinde ise milliler, İran'ı 2,5-1,5 mağlup etti.
Tarihe geçecek bir an, tarihe geçecek bir fotoğraf, tarihe geçecek bir sonuç.— Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) September 15, 2024
Bugün tüm gözler A Millilerimizin Norveç
Milli Takımı ile karşılaşmasındaydı. Ve tabii ki özellikle GM Magnus Carlsen - GM Mustafa Yılmaz maçında.
45. Satranç Olimpiyatı 5. Turunda başarılı milli… pic.twitter.com/qBLr7aiSHJ
GM Mustafa Yılmaz bir ilki başardı
Milli takımlar dördüncü turun açık kategorisinde Letonya, kadınlar kategorisinde Ukrayna ile mücadele etti.
Açık kategoride milliler 2,5-1,5 skorla galip ayrılmayı başardı. Kadınlar kategorisi ise 2-2 berabere bitti.
Milliler, beşinci turun açık kategorisinde Norveç, kadınlarda ise Polonya'yla karşılaştı. Milli takım, her iki mücadeleden de 3-1 mağlup ayrıldı.
Öte yandan GM Mustafa Yılmaz bir ilki başardı. Dünya bir numarası Norveçli GM Magnus Carlsen'le berabere kalan GM Mustafa Yılmaz, bu oyuncudan puan alan ilk Türk sporcu oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.