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Spor

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 5 tur geride kaldı

Macaristan'da düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı.

Muhammed Boztepe  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 5 tur geride kaldı

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milliler, birinci turda açık kategoride Porto Riko, kadınlarda da Honduras'ı 4-0 mağlup ederek olimpiyata iyi bir başlangıç yaptı.

Milli takım, ikinci turda ise açık kategoride Faroe Adaları, kadınlarda Bosna Hersek ile karşılaştı. Açık kategorideki maçtan 3-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, kadınlar kategorisinde rakibini 3,5-0,5 puanla mağlup etmeyi başardı.

Milli takımlar üçüncü turun açık kategorisinde Slovakya, kadınlar kategorisinde ise İran'la karşılaştı. Açık kategoride maç 2-2 berabere tamamlandı. Kadınlar kategorisinde ise milliler, İran'ı 2,5-1,5 mağlup etti.

GM Mustafa Yılmaz bir ilki başardı

Milli takımlar dördüncü turun açık kategorisinde Letonya, kadınlar kategorisinde Ukrayna ile mücadele etti.

Açık kategoride milliler 2,5-1,5 skorla galip ayrılmayı başardı. Kadınlar kategorisi ise 2-2 berabere bitti.

Milliler, beşinci turun açık kategorisinde Norveç, kadınlarda ise Polonya'yla karşılaştı. Milli takım, her iki mücadeleden de 3-1 mağlup ayrıldı.

Öte yandan GM Mustafa Yılmaz bir ilki başardı. Dünya bir numarası Norveçli GM Magnus Carlsen'le berabere kalan GM Mustafa Yılmaz, bu oyuncudan puan alan ilk Türk sporcu oldu.

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