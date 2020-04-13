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Spor

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'den 'evde kal' mesajı

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Hagi, Kovid-19 salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

Muhammet Tarhan   | 13.04.2020
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'den 'evde kal' mesajı

Bükreş

Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Köstence Yunus Emre Entitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği videolu mesajda Hagi, "Merhaba Türkiye, ben zor günlerde evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den evde kal mesajı

Hagi'nin mesajı, Köstence YEE'nin Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.

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