Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'den 'evde kal' mesajı
Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Hagi, Kovid-19 salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.
Bükreş
Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.
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Köstence Yunus Emre Entitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği videolu mesajda Hagi, "Merhaba Türkiye, ben zor günlerde evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma." ifadelerini kullandı.
Hagi'nin mesajı, Köstence YEE'nin Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.