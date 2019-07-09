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Spor

Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Emrah Oktay   | 09.07.2019
Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamasına göre, toplantı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Saat 13.30'da başlayacak toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelere güncel konularla ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Toplantıda ayrıca gelecek ayki divan kurulunun yapılmaması görüşülerek karar alınacak.

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