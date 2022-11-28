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Spor, Futbol

Galatasaraylı Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi

Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.

Ercan Çakar   | 28.11.2022
Galatasaraylı Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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