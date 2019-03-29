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Spor

Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Hilmi Sever   | 29.03.2019
Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Istanbul

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.


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